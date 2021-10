Un EEUU "en llamas": cómo Facebook permitió que Trump azuzara los ánimos durante las protestas antirracistas

Las discusiones que hubo internamente en Facebook en ese entonces fueron reveladas en documentos presentados al regulador del mercado de valores, la Securities and Exchange Comission o SEC, y entregadas con algunas partes tapadas al Congreso por el abogado de la exempleada de Facebook Frances Haugen. Fueron precisamente los documentos tachados que fueron entregados al Congreso los que obtuvo un consorcio de medios entre los que está The Associated Press.