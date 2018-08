En la pelea entre Omarosa Manigault y Donald Trump se reveló que la Casa Blanca hace algo que no debería

Cuestión de interes público

“Trump ha usado NDA en un nivel sin precedentes para sus prácticas de negocios y parece pensar que puede llevar esa práctica al servicio público. No puede. El servicio público no es un juramento para servir a ningún individuo. El servicio público es un juramento para servir el interés público”, explicó a Univision Noticias Craig Hollman, de Public Citizen , una organización no gubernamental que se encarga de supervisar el trabajo del gobierno.

“A funcionarios (con acceso a) seguridad se les puede, por ejemplo, pedir que no divulguen secretos de Estado que pongan en riesgo a la nación. Pero a los empleados de la Casa Blanca no se les puede prohibir que digan algo negativo sobre Trump una vez que dejen el servicio público”, añadió.

“Por décadas, las cortes han dejado claro que el gobierno no puede censurar materiales no clasificados, ‘por contrato o de otra manera’. Los desafíos legales en los 70 y 80 contra la CIA zanjó la cuestión de que el gobierno no tiene interés legítimo bajo la Primera Enmienda en censurar información no clasificada”, escribió Zaid en una columna que publicó este martes en The Washington Post.