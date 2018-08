En el tuit a su jefe de gabinete, Trump asegura que "cuando le das un respiro a una loca, escoria, y le das un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no funciona. ¡Buen trabajo del general Kelly por despedir rápidamente a esta perra!", escribió.

Poco antes de ese trino, Omarosa había aparecido en el programa 'CBS This Morning' , donde dio a conocer la nueva grabación.

En varios tuits el lunes en la noche, Trump negó nuevamente haber dicho alguna vez 'negro'. "No tengo esa palabra en mi vocabulario y nunca la he tenido. Ella lo inventó", escribió.

Manigault Newman dice en su libro 'Desquiciado: un reporte desde dentro de la Casa Blanca de Trump' ('Unhinged: An Insider Account of the Trump White House') que el mandatario es un "racista" que ha usado en numerosas ocasiones la palabra con 'n...'.