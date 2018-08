En el audio se oye a Trump afirmar que no sabía nada del despido y sostener que no está de acuerdo con esa medida.

"El general Kelly... el general Kelly vino y me dijo que ustedes querían que me fuera ", le respondió ella.

"No... Yo... Nadie me ha dicho nada de esto. Ya sabes, están dirigiendo una gran operación, pero no lo sabía. No sabía eso. Maldita sea. No me gusta nada en absoluto que te vayas", se quejó el presidente.