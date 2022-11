Los votantes latinos en Arizona ayudarían a los demócratas a mantener el control del Senado: encuesta Univision Noticias

Metodología: Univision Noticias en alianza con el Center for Latinas/os and American Politics Research (CLAPR) de la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad Northern Arizona, comisionó una encuesta representativa con votantes de 18 años en adelante registrados en Arizona. Las entrevistas se realizaron entre el 19 y el 26 de octubre de 2022. Los datos se recopilaron utilizando fuentes de muestreo tanto probabilísticas como no probabilísticas para un total de 1000 observaciones. El margen de error general de la muestra combinada es de +/- 3.1 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%, incluyendo el efecto del diseño. El sondeo incluye una sobre muestra de votantes registrados latinos (n=500, margen de error +/- 4.4). El margen de error de muestreo puede ser mayor para otros subgrupos. Las encuestas se administraron en inglés o español a discreción del encuestado e incluyeron una combinación de entrevistas autocompletadas por teléfono celular, teléfono fijo, texto dirigido a internet y en línea. Se verificó que todos los entrevistados fueran votantes registrados. Se incluyen resultados de todos los votantes registrados entrevistados (n=1000) y de votantes probables (n=669). La encuesta fue supervisada por el Dr. Sergio García-Ríos, director de encuestas de Univision, y administrada por BSP Research y Shaw & Co.