El nuevo pacto comercial para América del Norte, ¿rehén del acuerdo migratorio entre México y EEUU?

El broche de oro lo puso Trump con su amenaza a finales de mayo de mponer nuevos aranceles del 5% a las exportaciones mexicanas, si no frenaban los flujos de inmigrantes en la frontera, amenazando nuevamente el tratado.

La compleja ruta hacia la ratificación



Analistas como Christopher Wilson, subdirector del Instituto México de Woodrow Wilson Center, insisten en que no está claro si el Congreso estadounidense logrará ratificar el tratado antes del receso de agosto, pero insistió en que a nivel político no se lograrán avances si no se comparte el crédito.