Nafta con nuevo nombre: lo que cambia con el pacto comercial de EEUU con México y Canadá

Sin embargo, muchos analistas indican que el nuevo tratado, que para entrar en vigor deberá ser ratificado por los parlamentos de los países socios, es en realidad una versión actualizada del original, algo así como un Nafta 2,0. (una nomenclatura propia de internet y la revolución electrónica que no existía en 1994 cuando se firmó el pacto)

Sector automotriz

Mercado lácteo

Mercado cambiario

Los tres países se comprometen a mantener niveles de intercambio de sus monedas basados en el mercado y a evitar incurrir en devaluaciones con fines de competencia. Aunque las 3 naciones tienen cambios flotantes, puede servir de ejemplo para futuras negociaciones comerciales y le daría a Washington armas en su enfrentamiento con China, país al que acusa de “manipular” su moneda con fines comerciales. La provisión no existía con el Nafta, pese a que algunos sectores industriales pedían que se estableciera para evitar devaluaciones competitivas que alteraran el flujo comercial.

Propiedad intelectual

Comercio electrónico

Sin la amenaza de la sección 232

México y Canadá lograron que EEUU se comprometiera a no invocar la sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, que permite a la Casa Blanca imponer límites y aranceles a las importaciones bajo el argumento de la seguridad nacional.

Cláusula del “atardecer”

A insistencia de Washington, se añadió al texto una cláusula que indica que el acuerdo expira a los 16 años (si no es renovado por los socios) Además, se indica que el pacto está sujeto a revisión cada seis años, cuando los tres países decidirán si mantenerlo.

La diferencia principal

La mayor diferencia entre el USMCA y Nafta es que el primero no existe formalmente hasta que los parlamentos de los tres países no lo ratifiquen y los conviertan en leyes. Nafta sigue siendo el acuerdo vigente hasta que sea sustituido por el nuevo. El presidente Trump amenazó con "retirar" al país del pacto, pero eso tomaría meses mientras se pone en marcha el mecanismo previsto en el tratado. Al final, si el Congreso no ratifica el USMCA, Washington quedará fuera de la zona comercial, lo que desencadenaría una nueva y compleja dinámica en el intercambio comercial regional.