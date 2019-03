Donald Trump le produjo a Barbara Bush "un ataque al corazón"

Para el día que Donald Trump asumió la presidencia, Barbara Bush, ex primera dama y matriarca de uno de los clanes más poderosos del Partido Republicano ya no se consideraba a ella misma como una republicana. Parece lógico, considerando que culpaba al nuevo presidente de haber tenido lo que ella describía como un ataque cardíaco.

Para la ex primera dama, la manera ofensiva como Trump trató a su hijo Jeb durante las primarias republicanas en 2016 le generaron un nivel de “angustia” tan grande que lo responsabilizaba de haber tenido un “ataque al corazón”, como ella llamaba ocasionalmente un episodio de la enfermedad pulmonar que padecía y que finalmente causó su muerte en abril del año pasado.

Las revelaciones aparecen en una nueva biografía de Bush, esposa de George HW (el presidente 41) y madre de George W (el presidente 43), que fue escrita por Susan Page, la jefa del buró de Washington DC del USA Today. Algunos extractos del libro ‘La matriarca: Barbara Bush y la construcción de una dinastía americana’ ( The Matriarch: Barbara Bush and the Making of an American Dynasty) fueron publicados este miércoles en el diario.

“Después del ascenso de Trump, ella lo vio (al Partido Republicano) como un partido que no podía seguir apoyando, un partido que ella ya no reconocía más, incluso cuando uno de sus nietos, George P. Bush, estaba en las boletas como el nominado republicano para la reelección como comisionado de tierras de Texas”, indica Page quien sostuvo varias entrevistas con la ex primera dama poco antes de morir en abril del año pasado.



Page indica que en octubre de 2017, cuando ya Trump había ganado la nominación republicana y la campaña presidencial contra Hillary Clinton estaba en la recta final, Bush le dijo que seguía siendo una republicana. Cuatro meses después a la misma pregunta de la periodista respondió; “Probablemente diría que no”.

El distanciamiento del partido le impidió votar por Trump, aunque no la llevó a hacerlo por Hillary Clinton. Opt´´o por escribir en la boleta el nombre de su hijo Jeb.

Carta a Melania

En la resignación de la derrota mantuvo en su mesa de noche un reloj que le regaló un amigo que llevaba la cuenta regresiva del primer término de Trump.

En el libro se revela también que Bush escribió una carta a la flamante primera dama Melania Trump para darle la bienvenida al “muy exclusivo club de las primeras damas”.

Pese a que no simpatizaba con el nuevo presidente, en la carta Bush escribió “el mundo pensaba que estaba escribiendo esta nota a Bill Clinton. Me alegra que no sea así”, de acuerdo con una copia de la misiva que le mostró a su biógrafa.

Por eso días había una gran especulación sobre si Melania permanecería en Nueva York o se mudaría a Washington.

“Lo que sea que decidas es asunto tuyo y de nadie más. Vivir en la Casa Blanca es un placer y el único trabajo que tiene (el personal) es hacerte feliz. Si decides quedarte en Nueva York también estará bien”, escribió la matriarca del clan Bush.

