Donald Trump es el presidente más solo en la historia de Estados Unidos

Gabinete esquivo

“Muchas de las personas que votaron por Trump son gente que quería ver a un político no convencional y creo que en ese sentido este tipo de manejo de la administración no es visto como negativo. Es una persona que no hace lo mismo que sus predecesores”, agregó.

Lealtad en el mundo Trump

El mismo presidente ha dejado claro que la lealtad es su prioridad. “Valoro la lealtad más que cualquier cosa, más que la inteligencia, iniciativa, más que la energía”, escribió el magnate en su libro "Think Big and Kick Ass in Business and Life"