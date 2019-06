Desafío republicano a Trump: “No hay mucho apoyo a los aranceles y esperamos que puedan evitarse”

El líder de la mayoría republicana en el Senado estadounidense, Mitch McConnell , expresó este martes el malestar que suscita entre sus filas la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a México si ese país no actúa para frenar la inmigración ilegal .

"No hay mucho apoyo a los aranceles y aún esperamos que puedan evitarse", declaró el senador Mitch McConnell, en la víspera de una reunión en Washington entre el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard.

Esas tasas podrían aumentar de forma progresiva hasta alcanzar un 25% el 1 de octubre si Washington considera que el país vecino no ha logrado reducir drásticamente el flujo de migrantes de América Central que se dirigen a Estados Unidos.

Según reveló The New York Times , los senadores republicanos salieron enojados de esa reunión por la información que recibieron de un asesor adjunto de la Casa Blanca y de un asistente del fiscal general sobre la base legal para que Trump imponga el gravamen general al declarar una emergencia nacional en la frontera sur.

Uno de ellos fue Ted Cruz , quien señaló que "no se escuchó ni un solo sí" de apoyo al plan en la conferencia republicana y dijo que el arancel propuesto es un aumento de impuestos de 30,000 millones de dólares para los tejanos.

"No cederé ante nadie (y seguiré) con pasión, seriedad y compromiso para asegurar la frontera", añadió Cruz a los periodistas. "Pero no hay razón para que los granjeros, rancheros, fabricantes y pequeños negocios de Texas paguen el precio de nuevos impuestos masivos".

Otro que expresó su oposición al plan de Trump fue el senador Mitt Romney, al señalar que "no me inclinaría a votar sobre un arancel contra un amigo", e instó a encontrar "alguna forma de trabajar en esto en colaboración y no llegar a un arancel".