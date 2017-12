Departamento de Justicia defiende imparcialidad de investigación del ‘Rusiagate’ y no ve razones para despedir al fiscal Mueller

Rod Rosenstein aseguró a unos hostiles senadores republicanos que los intercambios de texto entre agentes del FBI con mensajes anti-Trump no son prueba de parcialidad en la investigación sobre la influencia rusa en las elecciones presidenciales.

Ante un comité del Senado, el vice fiscal general Rod Rosenstein aseguró que no hay razones para despedir al fiscal especial Robert Mueller que investiga la influencia rusa en la campaña electoral como aseguran los republicanos.

El vice fiscal general de EEUU Rod Rosenstein defendió este miércoles ante una agresiva bancada republicana del Comité Judicial del Senado al hombre que él mismo encargo en mayo pasado de presidir la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 y la supuesta colusión con la campaña republicana, el ex director del FBI Robert Mueller.

Durante la sesión, varios senadores republicanos consideraron que el intercambio de los mensajes de texto descubiertos entre dos funcionarios del FBI que trabajaban en el equipo de Mueller demostraba la parcialización política del equipo investigador contra el presidente Donald Trump.

Fue una inusual comparecencia en la que los representantes del partido de gobierno le hacen difícil las cosas a un funcionario del poder ejecutivo. De hecho, Rosenstein contó en este caso con la compresión demócrata para bajar la presión sobre él.

En un punto el senador demócrata por Nueva York, Jerrod Nadler, preguntó al vice fiscal: "¿Ha visto una buena causa para despedir al fiscal Mueller?".

“No”, fue la respuesta de Rosenstein, quien a loa largo de la audiencia no logró convencer a los republicanos que las opiniones políticas privadas de los empleados del FBI, que no son ilegales, no necesariamente indican parcialización en investigaciones oficiales.



Luego explicó que si se le pidiera, presumiblemente por parte del presidente, que despidiera Mueller, el vice fiscal dijo que evaluaría si existían razones válidas para hacerlo y si no las veía no lo haría.

“Yo seguiría las regulaciones. Si existiera una buena causa, actuaría. Si no la hubiera, no lo haría” y dijo una vez más que no había razón alguna para tomar esa medida contra alguien que describió en los términos más elogiosos y a quien considera la mejor opción para dirigir la investigación.

Rosenstein está a cargo de supervisar la investigación del llamado ‘Rusiagate’ y fue el responsable de nombrar a Mueller para dirigir la fiscalía especial luego de que su jefe Jeff Sessions se recusara cuando se determinó que había ocultado al Senado sus contactos con diplomáticos rusos durante la campaña.

El presidente Trump ha criticado desde el inicio que se investigue la trama rusa y ha afirmado que él vive una "caza de brujas".

Rosenstein tuvo que responder a si él había hablado con Trump sobre la investigación que le afecta directamente. "No voy a discutir mis comunicaciones con el presidente", explicó, aunque dejó claro que "nadie me ha comunicado el deseo de relevar a Robert Mueller".