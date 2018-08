McGahn no solo se suma a la gran cantidad de funcionarios de la Casa Blanca que abandonan la administración en estos menos de dos años del gobierno de Trump sino que, son su salida, despierta más suspicias sobre la defensa del presidente en torno a la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller.

The Washington Post reportó que McGahn no sabía que Trump planeaba enviar este tuit anunciando su salida.



The New York Times informó días atrás que McGahn "ha cooperado ampliamente en la investigación" compartiendo detalles sobre episodios en el corazón de la pesquisa sobre si el presidente Trump obstruyó la justicia, incluso detalles que los investigadores no habrían obtenido otra manera.