Amenaza de la Casa Blanca: no pagar los salarios de los trabajadores afectados por el cierre del gobierno

Senado rechaza por quinta vez propuestas para reabrir el gobierno: resumen de las noticias del día

La administración del presidente Donald Trump advirtió este martes que no garantiza el pago retroactivo de todos los trabajadores federales afectados por el cierre parcial del gobierno, según un memo que circula en la Casa Blanca.

Ello revertiría una política bajo la cual se entendía que los cerca de 750,000 empleados cuyas labores han sido suspendidas temporalmente recibirían rápidamente sus salarios una vez se retomen las funciones paralizadas.

En medio del cierre del gobierno federal de 2019, el más largo de la historia con 35 días, Trump firmó la Ley de Trato Justo de los Empleados Gubernamentales o GEFTA en inglés, la cual establece que a los trabajadores afectados se les debe honrar su salario de forma retroactiva.

En su memo, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) esgrime que el pago de los salarios de los trabajadores federales afectados debe ser aprobado por el Congreso dentro de la ley que financie el gobierno.

Esta interpretación es vista por algunos como una táctica para presionar a los legisladores a que alcancen un acuerdo para financiar el gobierno y poner fin a su cierre parcial. En esta ocasión, el cierre parcial suma siete días contando este martes.

"Esto debe agudizar la urgencia y necesidad de que los demócratas hagan lo correcto", dijo el líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa en el Capitolio.

Johnson, que es abogado, aseguró no haber leído el memo, pero dijo que "hay algunos analistas jurídicos que dicen" que puede no ser necesario o pertinente pagar los salarios retroactivos de los empleados federales.

"Un intento para atemorizar e intimidar", denuncia legisladora demócrata

La senadora demócrata Patty Murray arremetió contra la administración de Trump por desafiar la ley. "Otro intento sin sustento de tratar de atemorizar e intimidar a los trabajadores por parte de una administración gestionada por cobardes", dijo Murray, quien forma parte del Comité de Presupuesto del Senado.

"El texto de la ley es tan simple como puede serlo: los trabajadores federales, incluyendo los que han sido suspendidos temporalmente (furloughed), tienen derecho a recibir su paga después de un cierre del gobierno", agregó.

La Oficina de Presupuesto del Congreso "estima que durante este lapso en el financiamiento del año fiscal 2026, cerca de 750,000 empleados dejen de laborar (lo que en inglés se cataloga como 'furlough') cada día. El costo total diario de su compensación será cerca de $400 millones".

Qué dice el memo sobre el pago a los trabajadores afectados por el cierre parcial del gobierno

En un memo de una sola página, reportado inicialmente por el medio Axios, el asesor legal de la OMB a cargo de Russ Vought explica su análisis para no pagar de forma retroactiva a los empleados federales.

Dice que, si bien la ley GEFTA de 2019 esboza que a los trabajadores se les debe pagar cuando se restablece el financiamiento, esa acción no es automática.

El memo esgrime que a los empleados federales se les debe pagar de forma retroactiva como parte de la ley que financie el gobierno y permita su reapertura. Es decir, en el memo se pone sobre el Congreso la responsabilidad de aprobar el pago de los salarios a los trabajadores.

Por el momento, el Congreso sigue estancado. Ni los líderes republicanos y demócratas ni la Casa Blanca lucen proclives a ceder en sus demandas.

Los demócratas exigen principalmente que se amplíe una mejora a un crédito tributario que ayuda a pagar las primas de los seguros de salud comprados a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare').

Los republicanos han pedido que se apruebe un financiamiento de corto plazo con lo que se conoce como una 'resolución de continuidad'.

