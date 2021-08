¿Quedó de manos atadas Biden por el acuerdo con los talibanes que negoció Trump?

Un día antes del acuerdo de Doha, uno de los principales asesores del negociador jefe de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, dijo que el pacto no era irreversible y que "Estados Unidos no tiene la obligación de retirar las tropas si las partes afganas no pueden llegar a un acuerdo o si los talibanes muestran mala fe "durante las negociaciones.