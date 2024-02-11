Escogió detalles "de forma engañosa": abogado de Biden reclama por el informe que sembró dudas sobre su memoria

Video Biden confunde al presidente de Egipto con el de México mientras asegura que su memoria “está bien”

El abogado personal del presidente Joe Biden dijo este domingo que se dirigió tanto al fiscal especial como al fiscal general para manifestar su preocupación por lo que consideraba un ataque peyorativo e innecesario a la memoria del presidente.

"Se trata de un informe que perdió el rumbo", dijo Bob Bauer en el programa Face the Nation de la cadena CBS. "Es producto de un trabajo mezquino", consideró.

El fiscal especial estaba investigando si el presidente manipuló indebidamente documentos clasificados durante sus anteriores cargos como vicepresidente y senador, y esta semana concluyó que no se justificaban cargos penales.

Pero en la construcción de su argumento de por qué no eran necesarios los cargos, el fiscal especial Robert Hur detalló: "El señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado como lo hizo durante nuestra entrevista, como un hombre simpático, bien intencionado, de edad avanzada y con mala memoria".

Y luego pasó a citar ejemplos en los que los investigadores dijeron que la memoria del presidente fallaba, incluyendo una pregunta sobre la fecha en que su hijo mayor, Beau Biden, había muerto. En particular, los comentarios sobre Beau enfurecieron al presidente, que ha sido muy abierto sobre su dolor por la muerte de su hijo, hablando a menudo de él.

¿Cómo diablos se atreve a sacar eso a relucir?, cuestionó Biden molesto tras la publicación del informe. Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era asunto de ellos".

La edad de Biden ya ha sido motivo de preocupación para los votantes. Los demócratas defienden al presidente de las preguntas generalizadas sobre la edad y la preparación de Biden, de 81 años, afirmando que es capaz de ser comandante en jefe y critican a quienes lo presentan como débil.

La primera dama, Jill Biden, escribió este sábado una carta a los donantes cuestionando si esos comentarios tenían motivaciones políticas; fue la que más dinero en donaciones recibió desde que Biden lanzó su campaña.

Bauer, que está casado con la principal asesora de Biden en la Casa Blanca, Anita Dunn, dijo que planteó su preocupación por la inclusión de esos detalles tanto a Hur como al fiscal Merrick Garland, lo que consideró una violación de las normas del Departamento de Justicia que básicamente trabajan para evitar prejuzgar al público contra personas que no están acusadas de un delito, pero el recurso fracasó.

"Es evidente que se habían comprometido a hacer público el informe de la forma en que el fiscal especial lo había escrito", dijo Bauer.

El Departamento de Justicia no ha hecho comentarios sobre las críticas.

¿Cómo fue la entrevista a Biden para el informe?

El presidente se sentó con los investigadores durante varias horas justo cuando se produjo el ataque del 7 de octubre contra Israel por parte del grupo militante Hamas. Dijo que respondió a las preguntas con la verdad y según su leal saber y entender.

Bauer argumentó que lo que no se incluyó en el informe fueron los momentos clave en los que el presidente respondió las preguntas de los investigadores y cuando el fiscal especial señaló que llevaría a Biden a través de "eventos que son de hace muchos años", y señaló que solo debería mencionar lo que más recordara de los hechos.

Dijo que el fiscal especial tomó la decisión de "seleccionar de forma muy engañosa" las referencias que aparecerían en el informe y las que no.

Bauer también sugirió que había presión política sobre el Departamento de Justicia, que está procesando al expresidente Donald Trump por negarse a entregar una gran cantidad de documentos clasificados, así como su papel en la violencia del 6 de enero en el Capitolio y ha sido señalado por Trump y otros como parcial y que su procesamiento representa un "sistema de justicia de dos niveles."

Hur es republicano y exfiscal federal bajo el mandato de Trump.

Los aliados de Biden dicen que no esperan que el presidente o su campaña aborden la cuestión de la edad de forma más directa. No pueden hacer a Biden más joven, y señalan que los ataques al presidente por su edad también fueron persistentes hace cuatro años, cuando Trump lo etiquetó como "Sleepy Joe" o "Joe el dormilón".

En cualquier caso, la competencia de una persona para ser sometida a juicio se determina en un tribunal, mediante “examinación psiquiátrica o psicológica” ordenada por la corte, como indica el manual de procedimientos criminales del Departamento de Justicia.

