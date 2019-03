Beto O’Rourke va por el voto joven y de las minorías en el lanzamiento de su campaña

En Houston O’Rourke escogió la Universidad Texas Southern (TSU) para reunirse con sus seguidores; un centro de estudios de tradición afroamericana. Cientos de personas llegaron al evento a pesar de la lluvia , en su mayoría jóvenes; aunque no logró una presencia contundente de afroamericanos , un voto necesario para avanzar en la primaria demócrata.

Clarissa McNeil tiene 17 años y planea votar en las elecciones presidenciales de 2020. Este sábado llegó a TSU para respaldar a O’Rourke. “Lo he seguido desde su campaña por el Senado. Es el candidato que más me gusta. Todo lo que propone me atrae. Quiere unir al país”, dijo la joven a Univisión Noticias.