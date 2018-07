GUADALUPE, Chihuahua/ FABENS, Texas.- En la ciudad de Guadalupe no hay policías, los asesinaron a todos. Los peatones se cuentan con los dedos de una mano y es posible que sobren dedos. Quienes vivían en esta zona fronteriza en el norte de Chihuahua huyeron con lo que les cabía en una maleta.

Por historias similares a la de Estrada, en su cuadra solo quedó ella y un par de personas más. El resto –muchos eran sus hermanos, sobrinos e incluso sus tres hijos– huyó a Tornillo, a Dallas, a Oklahoma, a Odesa, a Monterrey, a Juárez. "Vieron la violencia y no regresaron", cuenta mientras señala algunas de las casas abandonadas que todos dejaron sin remordimiento.

Guadalupe se encuentra en el Valle de Juárez, una zona rural y desértica amenazada por la violencia de dos carteles mexicanos: el de Sinaloa y el de Juárez. Desde 2007, esos grupos se disputan un tramo de kilómetros de esa frontera que no tiene muro. En ese trecho, el río Bravo está seco la mayor parte del año, lo que facilita el tráfico de drogas y personas, según cuentan los periodistas de la zona.

Una madre, abuela y ahora candidata

"Aquí no hay trabajo, no hay transporte, los campesinos no tienen cómo producir (...) Hasta la iglesia bautista se quedó sola", dice. "Queremos que florezca un poquito más el pueblo, porque está abandonado".