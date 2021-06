El metro y una caricatura desatan una discusión racial sobre Andrew Yang y su candidatura a alcalde de Nueva York

Esta semana, el diario The New York Daily News publicó una sátira que mostraba a un Yang con sus ojos dibujados con un par de líneas y saliendo de la estación de metro de Times Square, con los personajes habituales de la icónica zona neoyorquina que se ganan la vida posando con los transeúntes a su espalda, mientras un vendedor de souvenirs grita: "¡Los turistas han vuelto!".

El mismo día de la publicación de la polémica caricatura, Yang había dicho en una entrevista que su estación favorita de metro era Times Square -un concurrido punto de conexión del tránsito subterráneo, que es muy popular entre los turistas pero no tanto entre los habitantes de la ciudad.

No era la primera vez que el precandidato demócrata es cuestionado por sus escogencias de transporte público. En marzo tuiteó una foto suya en la línea A del metro con el mensaje: " Con destino al Bronx", aunque esa línea no llega allí, sino que termina en Far Rockaway, en Queens.