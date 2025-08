Trump puede lanzar amenazas, pero el estado de derecho dificulta que gobierne por decreto

Si los grandes inversores y las empresas creyeran realmente que Estados Unidos está al borde de una dictadura , se producirían fugas de capital a gran escala, ventas masivas de acciones, picos en los swaps de incumplimiento crediticio de Estados Unidos o subidas de los rendimientos de los bonos que no se explican por factores macroeconómicos típicos, como las previsiones de inflación.

En cambio, no ha habido signos sistemáticos de tales reacciones del mercado, ni un éxodo de los inversores de los mercados estadounidenses. Más bien al contrario.

Esta ausencia de alarma no es una prueba concluyente de que la democracia esté a salvo para siempre, ni de que Trump no pueda dañar en absoluto la democracia estadounidense, pero sí sugiere que las instituciones creíbles y los inversores que literalmente apuestan por los resultados políticos para ganarse la vida no ven una autocracia estadounidense como un hecho inminente o incluso probable.