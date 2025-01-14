Cuándo es la toma de posesión de Donald Trump

Video Un mitin de Trump y una agenda agitada tienen a DC bajo intensos operativos de seguridad

El presidente electo Donald Trump comenzará su segundo mandato el 20 de enero en la Casa Blanca este mes, con lo que será el 47º presidente de los Estados Unidos, después de haber sido el 45 entre 2017 y 2021.

Es una vuelta a la Casa Blanca que se concretó contra todo pronóstico para el primer expresidente procesado por la justicia y hallado culpable de cargos criminales, y el único mandatario que fue sometido a dos procesos de 'impeachment' en su primer período.

Entre esos procesos criminales federales y estatales , tres de los cuales no llegaron a término, estuvo el de haber intentado revertir el resultado electoral en Georgia y haber fomentado la violenta insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021, resultado de su negativa de reconocer el resultado electoral que dio ganador a Joe Biden.

Tras superar todo eso, ahora Trump será el segundo presidente en cumplir mandatos no consecutivos, luego de que Grover Cleveland lo hiciera al ganar las elecciones en 1884 y 1892.

¿Cuándo será juramentado Trump?

La ceremonia de toma de posesión presidencial será el lunes 20 de enero a partir de las 12:00 am, hora del este de EEUU.

Este año, el día coincide con el Día de Martin Luther King Jr., un feriado federal con el que se marca el cumpleaños del asesinado líder de los derechos civiles. La última vez que se dio esta coincidencia fue 1997, para la segunda toma de posesión de Bill Clinton.

Después del acto central que se realiza en la fachada oeste del Capitolio, con la característica juramentación del nuevo presidente por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, y el discurso inaugural, se produce un desfile y un almuerzo.

Los recién investidos presidente y vicepresidente irán al frente este del Capitolio, donde pasarán revista a las tropas antes de liderar una procesión por la avenida Pennsylvania que lleva en línea recta hasta la Casa Blanca. Luego, observarán el resto del desfile a medida que pasa en un palco especialmente erigido en la residencia oficial.

La toma de posesión tiene un 'tema'

El Comité Conjunto del Congreso sobre Ceremonias Inaugurales, que se encarga de la organización de los actos centrales del día, ha escogido como tema del mismo la frase “Nuestra democracia perdurable: una promesa constitucional”.

Según el comité se busca reconocer "el compromiso de los Padres Fundadores con las futuras generaciones de estadounidenses de preservar la continuidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático de gobierno”.