¿A qué se refiere Biden con la "amenaza" de una oligarquía que crece y acecha al gobierno de EEUU?

Video Discurso completo de despedida del presidente Biden: alertó de los peligros de una naciente "oligarquía"

En su discurso de despedida como presidente de Estados Unidos, Joe Biden lanzó una seria advertencia sobre el futuro de la democracia, centrándose en lo que describió como una amenaza en el frente , con la llegada del gobierno de Donald Trump: la concentración del poder en manos de una élite ultrarrica.

"Hoy, una oligarquía está tomando forma en América, de riqueza extrema, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos básicos y libertades, y una oportunidad justa para que todos puedan salir adelante", dijo Biden.



Las palabras del saliente demócrata resonaron en el Despacho Oval mientras su familia, la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo, lo acompañaba en el discurso final de su presidencia. En su alocución de 15 minutos no mencionó a su sucesor Trump por su nombre, pero dejó planteada una serie de preocupaciones para lo que viene en la política de Estados Unidos.

Pero, ¿a qué se refiere Biden con una "oligarquía" poderosa formándose en EEUU?

Una oligarquía, por definición, es una forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario, o un grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. Estas oligarquías, en rasgos generales, operan y gobiernan para su propio beneficio.

La advertencia específica de Biden advirtió específicamente de las "peligrosas consecuencias" del "abuso de poder queda sin control" de estos grupos, y señaló que existe "una peligrosa concentración de poder en manos de unas pocas personas ultra ricas".

Eco de la advertencia de 1961: un poderoso lobby haciendo negocios con la guerra

El presidente saliente apuntó a lo que llamó un "complejo tecno-industrial", algo que según diferentes análisis, sonó a una invocación a las advertencias del presidente Dwight Eisenhower sobre el surgimiento de un "complejo militar-industrial" cuando dejó el cargo en 1961.

Tras dos mandatos, Eisenhower había frenado el impulso para aumentar el gasto en defensa a pesar de la presión para construir más equipo militar durante la carrera armamentista de la Guerra Fría. Pero los servicios militares estadounidenses y la industria militar se habían expandido mucho en la década de 1950.

"Un elemento vital para mantener la paz es nuestro establecimiento militar. Nuestras armas deben ser poderosas... de modo que ningún agresor potencial pueda verse tentado a arriesgar su propia destrucción... nos hemos visto obligados a crear una industria armamentística permanente de enormes proporciones", advirtió entonces Eisenhower.

"Sin embargo, no debemos dejar de comprender sus graves implicaciones. En los consejos de gobierno, debemos cuidarnos de que el complejo militar-industrial no adquiera una influencia injustificada, ya sea buscada o no. El potencial para el ascenso desastroso de un poder mal asignado existe y persistirá", advirtió entonces Eisenhower sobre el poder de la industria militar.



Eisenhower advertía de que la defensa -y la guerra- podría al final un negocio. Para el exgeneral había que resistir la influencia indebida de una industria armamentista que presionaba para inflar el presupuesto de defensa aprovechando por las preocupaciones que generaba la Guerra Fría con el bloque soviético.

Una ¿tecno-oligarquía? Y el 'peligro' de hombres como Elon Musk en el poder

En un eco a Eisenhower, Biden habló del temor de que una "oligarquía" tecnológica, de magnates y megamillonarios originados en Silicon Valley, sean una especie de "complejo tecnológico-industrial", que presione al Gobierno federal para impulsar los intereses de esa industria y hacer negocios.

“Estoy igualmente preocupado por el posible surgimiento de un complejo tecnológico-industrial que también podría representar peligros reales para nuestro país”, aseguró.



En su referencia al "complejo tecnológico-industrial", Biden pareció hacer una velada pero directa referencia a Elon Musk, el hombre más rico del mundo y aliado de Trump que ejercerá un poderoso rol no oficial en su gobierno.

Gobierno de multimillonarios y los titanes de Silicon Valley

Pero Elon Musk es solo una de las figuras del Gobierno de Trump que llega con uno de los gabinetes con mayor número de multimillonarios además de poderosos aliados en la industria tecnológica.

Algunos de los individuos más ricos del mundo y gigantes de la industria tecnológica se han alineado con Trump en los últimos meses, particularmente después de su victoria en noviembre.

Otros magnates tecnológicos como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg también han realizado esfuerzos para mejorar las relaciones con Trump antes de su regreso a la Casa Blanca.

Según un análisis hecho por Public Citizen, grupo progresista de estudios con sede en Washington DC, el gabinete entrante de Trump representa una concentración sin precedentes de riqueza en el gobierno estadounidense.

El valor neto colectivo de los principales nombramientos de Trump se estima en más de $460 mil millones, incluyendo los $400 mil millones de Elon Musk. Para poner esto en perspectiva, el gabinete de Biden tenía un valor colectivo de $118 millones, y el anterior gabinete de Trump, que ya era el más rico en la historia hasta entonces, valía $3.2 mil millones.

El análisis detalla que "25 nombramientos más ricos de Trump son miembros del 0.0001%, lo que significa que están entre los 813 multimillonarios en los Estados Unidos". Mientras tanto, 341 millones de estadounidenses conforman el resto del 99.9999%, con un ingreso promedio anual de aproximadamente $61,000.

La brecha de riqueza "es tan grande que incluso los miembros del gabinete que pertenecen al 1% superior - como J.D. Vance, Kristi Noem y Marco Rubio - parecen casi de clase trabajadora en comparación, aunque su riqueza es más del triple del ingreso medio que los estadounidenses ganan en toda su vida".



Biden también habló de la inundación de desinformación que viven los estadounidenses. "Los estadounidenses están siendo enterrados bajo una avalancha de desinformación" que está "permitiendo el abuso de poder", dijo. E hizo otra referencia al anuncio de Zuckerberg, jefe de Meta (matriz de Facebook), que semanas atrás dijo que la verificación de datos en sus plataformas llegaba a su fin.

"Las redes sociales están renunciando a la verificación de hechos. La verdad está sofocada por mentiras contadas por poder y por ganancias", señaló Biden

Biden, que se retira como un presidente que no pudo completar su promesa fundamental de 'dar vuelta la página de Trump' en la historia de EEUU, hizo un llamado a los estadounidenses a cuidar la democracia, diciendo: "Que todos ustedes sean los guardianes de la llama".

