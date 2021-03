Lo acusan de racista: Ron Johnson dice que hubiese temido en el asalto al Capitolio solo si se hubiese tratado de manifestantes de Black Lives Matter

El senador republicano por Wisconsin Ron Johnson ha sido catalogado de racista tras decir en una entrevista que no le preocupó la turba de seguidores mayoritariamente blancos del presidente Donald Trump durante el asalto al Capitolio , pero que sí le hubiese preocupado si hubiese sido conformada por manifestantes del movimento antirracista Black Lives Matter .

Durante una entrevista que concedió el pasado jueves al presentador radial Joe Pagliarulo , Johnson —quien es caucásico— dijo lo siguiente sobre los revoltosos que asaltaron el Capitolio el 6 de enero con la meta de impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden : "Sabía que eran personas que aman este país, que realmente respetan a los cuerpos policiales y que nunca harían algo para violar la ley, así que yo no estaba preocupado".

"Ahora, si la situación fuese opuesta y Joe, esto me traerá problemas, si la situación hubiese sido opuesta y el presidente Trump hubiese ganado las elecciones y decenas de miles de (integrantes de) Black Lives Matter y antifa (hubiesen irrumpido en el Capitolio), entonces me habría preocupado un poco", dijo Johnson, refiriéndose a los manifestantes ultraizquierdistas conocidos como antifascistas que se enfrentaron a neonazis y supremacistas blancos durante manifestaciones y otros eventos.

"Un comentario totalmente racista"

"Que él diga algo tan racista, es ridículo", dijo la senadora estatal por Milwaukee, quien es afroestadounidense. "Es un comentario totalmente racista y el colmo es que no lo importa decirlo en el cargo que detenta, porque por alguna razón se considera una conducta aceptable para los residentes y los funcionarios electos en este estado".

Los demócratas que el año próximo aspirarán al escaño de Johnson no perdieron tiempo para denunciarlo.

"Ron Johnson es un racista y no tiene las calificaciones para representar a los habitantes de Wisconsin. Aquí no falta contexto. Él sabía lo que estaba diciendo, él sabía que no debía decirlo, pero así es él", dijo el gerente de los Miwaukee Bucs Alex Lasry.