El Acuerdo Flores, la normativa migratoria que Trump busca anular con graves consecuencias para los niños bajo custodia federal

Video Acuerdo Flores en manos de una jueza: decidirá si le pone fin a protecciones para niños migrantes

En mayo el gobierno del presidente Donald Trump comenzó un nuevo esfuerzo judicial para acabar con una regla migratoria, conocida como el Acuerdo Flores, que desde la década de 1990 ha brindado protección a los menores migrantes bajo custodia federal. La jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de California, Dolly Gee, emitirá un fallo sobre la moción del gobierno tras una audiencia pautada para el 8 de agosto.

Según el gobierno, las protecciones estipuladas en el Acuerdo Flores no solo incentivan la inmigración sino que también interfieren con su capacidad para el establecimiento de políticas migratorias.

Qué es el Acuerdo Flores

PUBLICIDAD

El Acuerdo Flores es una transacción judicial que data de 1997 alcanzado entre las partes de un juicio iniciado en 1985 por la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) contra el gobierno de Ronald Reagan.

La demanada de la ACLU algaba la violación por parte de las autoridas migratorias del debido proceso de una niña migrante de 15 años llamada Jenny Flores, que llegó a Estados Unidos huyendo de la guerra civil de El Salvador.

Según los demandantes, Flores fue sometida a duros tratos por las autoridades migratorias, incluyendo registro corporal al desnudo y el encierro en un centro de detención juvenil durante meses sin educación, ni recreación, mientras esperaba su deportación.

El caso se prolongó por más de una década hasta llegar a la Corte Suprema, como el caso Reno v. Flores durante el gobierno de Bill Clinton, el cual culminó no con una decisión sino con un acuerdo entre las partes conocido como el Acuerdo de Transacción Flores vs. Reno o Acuerdo Flores, que contiene las reglas que rigen el tratamiento de niños detenidos por las autoridades migratorias bajo sospecha de portabilidad.

Qué protecciones establece

El Acuerdo Flores establece ciertas protecciones para los menores inmigrantes bajo custodia federal cuya disposición más conocida prohíbe la detención de menores de edad por más de 20 días.

Otras disposiciones del acuerdo incluyen: detener a los menores en centros autorizados diseñados para su cuidado, proporcionar acceso a servicios esenciales, como atención médica, educación y reunificación familiar y entregar rápidamente a los menores a familiares u otros tutores cualificados cuando sea posible.

PUBLICIDAD

En virtud del acuerdo, el gobierno accedió a liberar a los menores no acompañados a sus familiares y acordó ciertas normas de trato humano y condiciones de vida.

En 2015, las protecciones del Acuerdo Flores se ampliaron gracias a una nueva demanda de la ACLU durante el gobierno de Barack Obama, cuando un fallo de la jueza Gee, la misma que decidirá la moción de Trump, extendió la limitación a 20 días del tiempo máximo de detención para que abarcaran también a los padres de los menores.

Quién vigila su cumplimiento

El acuerdo encarga a los llamados “abogados Flores” de vigilar el cumplimiento de sus disposiciones. Se trata de organizaciones legales responsables de representar al grupo demandante de niños migrantes y hacer cumplir los términos del acuerdo.

Entre ellas se encuentran el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCL) y el Centro Nacional para el Derecho Juvenil (NCYL) y el Children's Rights Council, cuyos abogados tienen acceso directo a los niños y familias bajo custodia migratoria según el Acuerdo Flores.

Los abogados Flores funcionan como la contraparte del gobierno a fin de garantizar que este cumpla con los estándares mínimos nacionales para el tratamiento, la colocación y la liberación de niños inmigrantes detenidos, a través del monitoreo del cumplimiento de las disposiciones del acuerdo, de inicio de acciones cuando se produzcan infracciones, la concientización sobre la difícil situación de los niños migrantes la promoción de políticas que prioricen su bienestar.

PUBLICIDAD

¿Tendrán éxito los esfuerzos del gobierno de Trump para derogarlo?

Los expertos en temas migratorios no dudan que el fallo de Gee sostendrá la validez del Acuerdo Flores y que su verdadero reto lo presenta la eventual llegada del caso a la Corte Suprema.

El editor principal de temas de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, dijo el lunes en el Noticiero Univision que es muy poco probable que el fallo de Gee complazca la solicitud del gobierno.

“Lo que el gobierno está buscando es que el caso llegue a una corte de apelaciones y eventualmente a la corte Suprema”, explicó Cancino.

En 2019, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito había confirmado un fallo, también de Gee, que bloqueó el intento del primer gobierno de Trump acabar con el Acuerdo Flores y sustituirlo por sus propias regulaciones.

El tribunal de apelaciones rechazó los argumentos del gobierno, al considerar que las nuevas regulaciones eran incompatibles con el acuerdo y que el gobierno no había demostrado suficiente justificación para rescindirlo. Ese caso nunca llegó al máximo tribunal.

En esta oportunidad, la actual Corte Suprema con su súpermayoría conservadora, presenta un ambiente más favorable que en aquel entonces al intento del gobierno de acabar con las protecciones a los niños inmigrantes contenida en el acuerdo Flores.

“Ese es el futuro que tiene toda la política migratoria de este gobierno”, agregó Cancino.

Vea también: