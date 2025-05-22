Cambiar Ciudad
Inmigración

Gobierno de Trump presenta moción para terminar el Acuerdo Flores, que protege a niños inmigrantes bajo custodia federal

En agosto de 2019, el primer gobierno de Trump solicitó a un juez la disolución del acuerdo, pero la moción fue rechazada en diciembre de 2020 por un tribunal federal de apelaciones.

Por:
Univision y AP
Video Niña inmigrante es buscada por agentes de ICE en su casa: teme salir y que la separen de su madre

El gobierno de Trump presentó este jueves una moción para terminar con el Acuerdo Flores, una de las piedras angulares de la política migratoria que, desde la década de 1990, ha brindado protección a los niños migrantes bajo custodia federal.

Las protecciones vigentes en el Acuerdo Flores limitan a 72 horas el tiempo que los niños migrantes que viajan solos o con familiares permanecen detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. También garantizan que los menores se mantengan en condiciones seguras e higiénicas.

Notas Relacionadas

"Vemos niños en detención sin esperanza": cientos de menores inmigrantes enfrentan el sistema migratorio de Trump sin abogados

"Vemos niños en detención sin esperanza": cientos de menores inmigrantes enfrentan el sistema migratorio de Trump sin abogados

Inmigración
4 min

Acuerdo Flores, en la mira de Trump desde su primer mandato

PUBLICIDAD

El presidente Donald Trump intentó eliminar estas protecciones durante su primer mandato y sus aliados se han opuesto desde hace tiempo.

Más sobre Inmigración

Gobierno de Trump EN VIVO: México suspende temporalmente envíos de paquetes a EEUU
20 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO: México suspende temporalmente envíos de paquetes a EEUU

Política
Gobierno de Trump EN VIVO: Gobernadora de la Fed despedida por Trump demandará la orden presidencial en cortes
9 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO: Gobernadora de la Fed despedida por Trump demandará la orden presidencial en cortes

Política
'Alligator Alcatraz': el gobierno de Trump busca mantener abierto el cuestionado centro de detención de inmigrantes
4 mins

'Alligator Alcatraz': el gobierno de Trump busca mantener abierto el cuestionado centro de detención de inmigrantes

Política
Gobierno de Trump EN VIVO | Demócratas fustigan a Trump por amenazar con desplegar la Guardia Nacional en más ciudades
19 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO | Demócratas fustigan a Trump por amenazar con desplegar la Guardia Nacional en más ciudades

Política
Juez amplía orden que prohíbe a Trump negar fondos a 34 ciudades y condados "santuario"
21 Historias
LiveBlog

Juez amplía orden que prohíbe a Trump negar fondos a 34 ciudades y condados "santuario"

Política
Qué significa que EEUU mantendrá "investigación continua" a más de 55 millones de extranjeros con visas
5 mins

Qué significa que EEUU mantendrá "investigación continua" a más de 55 millones de extranjeros con visas

Política
ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana
6 mins

ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana

Política
California aprueba primer paso para modificar sus distritos electorales en respuesta a la acción de Texas
23 Historias
LiveBlog

California aprueba primer paso para modificar sus distritos electorales en respuesta a la acción de Texas

Política
Gobierno de Trump EN VIVO: Cámara de Representantes de Texas aprueba nuevo mapa de distritos electorales que favorece al Partido Republicano
18 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO: Cámara de Representantes de Texas aprueba nuevo mapa de distritos electorales que favorece al Partido Republicano

Política
La "fórmula Gallego" para los demócratas: balance entre seguridad y humanidad en inmigración
8 mins

La "fórmula Gallego" para los demócratas: balance entre seguridad y humanidad en inmigración

Política

El documento judicial presentado este jueves propone una audiencia el 18 de julio ante la jueza de distrito estadounidense Dolly Gee.

El acuerdo lleva el nombre de una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda, alegando maltrato generalizado a niños bajo custodia en la década de 1980, provocó una supervisión especial.

En agosto de 2019, el primer gobierno de Trump solicitó a un juez la disolución del acuerdo. Su moción fue finalmente rechazada en diciembre de 2020 por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU.

Bajo el gobierno de Biden se levantaron las protecciones de supervisión para los niños migrantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU tras la implementación de nuevas directrices el año pasado.

Aún hay casos en los que el gobierno federal no proporciona condiciones adecuadas para los niños

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sigue sujeto al acuerdo, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que detiene y procesa a los niños tras su llegada a EEUU, con o sin sus padres.

Los menores suelen ser liberados con sus familias o enviados a un albergue operado por el HHS.

Incluso con el acuerdo vigente, ha habido casos en los que el gobierno federal no proporcionó condiciones adecuadas para los niños, como en un caso en Texas, donde casi 300 niños tuvieron que ser trasladados de una instalación de la Patrulla Fronteriza tras recibir informes de que recibían alimentos, agua y saneamiento inadecuados.

PUBLICIDAD

Vea también:

Video Entre lágrimas, un niño inmigrante cuenta cómo agentes de ICE llegaron a su casa buscándolo
Relacionados:
InmigraciónInmigración InfantilNiñosTribunalesDonald TrumpPatrulla Fronteriza Oficina de Aduanas y Protección FronterizaDepartamento de Seguridad Nacional

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX