Una vida a la sombra del 9/11: hijos de quienes enfermaron tras ayudar en la emergencia

“Yo recuerdo que él siempre me llamaba por la mañana. Más o menos como a las ocho o nueve, hora de México. …Lo que recuerdo de esa conversación fue que yo le dije que ya no llorara, que ya nos íbamos a ver y él solamente me decía: ‘Vamos a hacer muchas locuras, muchas locuras de las que nos faltaron’”, contó a Univision Noticias.