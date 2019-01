El presidente Donald Trump negó este lunes que trabajara para Rusia, luego de que un reporte de The New York Times revelara dos días atrás que el FBI investigó al presidente porque creyó que podría estar trabajando secretamente para Moscú .

“Nunca trabajé para Rusia”, Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca cuando este lunes cuando partía hacia Nueva Orleans. “No solo no trabajo para Rusia, sino que creo que es una vergüenza incluso esa pregunta porque es una grosera descarada farsa. Es solo un engaño".

Frente a la Casa Blanca, Trump también insultó a exfuncionarios del FBI entre ellos, el ex subdirector del bureau, Andrew McCabe , y el investiador Peter Strzok y la abogada Lisa Page. "Entonces las personas que hicieron esa investigación (...) con conocidos como sinvergüenzas. Supongo que se podría decir que son policías sucios".

El reporte del diario neoyorquino fue solo uno de los últimos respecto al llamado ' Rusiagate '. Otro reporte de The Washington Post , señala que Trump había tratado de ocultar los detalles de sus conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin .

Un reporte explosivo...

The New York Times informó este viernes que los días posteriores a que Trump despidiera abruptamente al director del FBI James Comey , en mayo de 2017, oficiales del buró de investigación comenzaron a investigar si el presidente estaba trabajando en contra de los intereses estadounidenses.

Tras la salida de Comey, el vicefiscal general, Rod Rosenstein, encargó al fiscal especial Robert Mueller que investigue la trama rusa. Mueller, que investiga la intervención rusa en las elecciones de 2016 y posible colusión entre emisarios rusos y la campaña republicana, también investiga si Trump intentó obstruir a la justicia con sus acciones (en especial con el despido de Comey) aunque no se sabe si sus pesquisas han ido en la misma dirección que estas reveladas por el periódico.

...seguido de otro reporte explosivo

Por otra parte, The Washington Post reveló que Trump hizo todo lo posible por ocultar los detalles de sus conversaciones con Putin. En ese trabajo, el periodista Greg Miller analizó como Trump había manejado sus reuniones cara a cara con Putin y el informe detalla que el presidente quería mantener los detalles en secreto.

"No hay un registro detallado, ni siquiera en archivos clasificados, de las interacciones cara a cara de Trump con el líder ruso en cinco lugares en los últimos dos años", dice el diario.

Por ejemplo, Trump se reunió con Putin en Hamburgo, Alemania, en julio de 2017. En aquella ocasión estaba acompañado por el entonces exsecretario de Estado Rex Tillerson y un traductor. El reporte señala que el presidente se quedó con las notas de su traductor y le dijo que no podría hablar de lo ocurrido con otros funcionarios de la administración.

Luego, en esa misma ocasión, Trump y Putin volvieron a hablar largo rato con la sola presencia del intérprete de Putin. La charla se dio justo cuando The New York Times estaba cerca de publicar la historia sobre la famosa reunión en la Torre Trump entre el hijo del presidente, Donald Trump Jr. y presuntos emisarios del Kremlin en 2016. El diario neoyorquino había pedido declaraciones sobre tal reunión a la Casa Blanca.

The Washington Post señala que ambos mandatarios estuvieron acompañados por funcionarios estadounidenses pero que luego Trump y Putin tuvieron otra reunión de dos horas en privado, solo con intérpretes.

Que un presidente estadounidense se reuna en privado con el mandatario de un país históricamente considerado hostil. Que lo haga sin sus principales asesores y que precticamente no haya registro de lo que se habló allí es completamente inusual.

"No"

"Creo que es la cosa más insultante que me han preguntado (...) Creo que es el artículo más insultante (...) y si lees el artículo verás que no encontraron absolutamente nada", dijo Trump sin decir directamente 'no'.