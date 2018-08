Venezuela: la máquina de desigualdad

Es un cambio insólito que refleja la enorme catástrofe que ha caído sobre el país. “Cuando vimos los cálculos nos aterrorizamos”, me dijo Ponce. El índice de desigualdad es tan alto que “solo lo encontramos en países que habían estado en situación de guerra”.

Para ilustrar mejor lo que esto significa, ambos investigadores dividieron la población por nivel de ingresos en segmentos de 10% (llamados deciles) y encontraron algo impactante: mientras 90% de los hogares de Venezuela ha visto sus ingresos reducidos por la mitad, o más, el 10% superior, el de mayores ingresos, los ha visto aumentar más del doble. Ese segmento solamente, captó en 2017 el 61.12% de los ingresos, comparado con el 29.99% en el año 2014. Pero la distorsión se exacerba aún más en los extremos de la muestra. Ponce me dijo que el 5% más pobre percibe hoy apenas el 0.29% de los ingresos.

Hay que aclarar que la ENCOVI es una encuesta masiva de hogares, lo que significa que por cada dato hay un encuestador detrás, que visita un hogar y recaba la información. El GINI se calcula con la data del ingreso per cápita de cada hogar. Ponce me informó que en América Latina hay un fenómeno de sub-declaración del ingreso. Llevar a cabo la encuesta se hace más difícil en los hogares muy adinerados. Y podemos estar bastante seguros que los hogares de los 'boliburgueses' que han adquirido notoriedad reciente, no están cubiertos por este instrumento. Por lo tanto, es lícito imaginar que la desigualdad real sea todavía mayor que lo encontrado por España y Ponce.