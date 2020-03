Venezuela ¿a dónde vas?

Hace poco más de un año, en Caracas, el dictador venezolano Nicolás Maduro nos robó una entrevista y todo nuestro equipo de filmación. Hoy, todavía, no nos ha regresado nada. Pero vale la pena ver qué ha cambiado -y qué no- en Venezuela en los últimos 12 meses.

Al igual como he hecho con decenas de líderes en todo el mundo, el lunes 25 de febrero del 2019 me senté en el Palacio de Miraflores para conversar con Maduro. Sabía que iba a ser un encuentro difícil; no todos los días se entrevista a un dictador acusado de realizar un fraude en las elecciones de mayo del 2018. Por eso decidí confrontarlo desde la primera pregunta: "Usted no es el presidente legítimo. Entonces ¿cómo le llamo? Para ellos (para la oposición) usted es un dictador".