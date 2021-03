El primer paso para romper la espiral de corrupción venezolana

Cuando Alejandro Andrade , extesorero de Hugo Chávez, fue sentenciado a 10 años de cárcel en noviembre de 2018 y el Estado americano le confiscó 1,000 millones de dólares producto de sobornos, la decisión de la juez incluyó no regresar ese dinero a Venezuela : el país no se consideró como víctima. En Venezuela la cleptocracia, el gobierno y el Estado son una misma cosa. Es una verdad amarga que convierte al caso venezolano en una serpiente que se muerde la cola; la Nación es a la vez víctima y victimaria.

Hay experiencias de donde extraer lecciones para diseñar un fondo que funcione, incluso en el escenario en el que no haya cambio democrático en Venezuela. Nigeria, Angola y Kazajistán han recuperado dinero bajo la condición de que sea administrado por entes auditables, en proyectos de desarrollo social o infraestructura y con supervisión internacional.

La primera, gracias a la Ley VERDAD, sancionada a finales del 2019, Estados Unidos asumió el compromiso de regresar a Venezuela los activos recuperados de la corrupción. En esta Ley se contempla la posibilidad de crear un Fondo para proteger y retornar los bienes recuperados. Sin embargo, hasta ahora ese fondo no se ha creado.

Sin un Fondo, el retorno de los bienes recuperados es impracticable. El proceso es muy lento, costoso y requiere de una dedicación intensiva. Venezuela no tiene instituciones, recursos ni tiempo para acometer semejante empresa.

La segunda es que la comunidad venezolano-americana ya es numerosa y tiene contundencia, demostrada con el impacto reciente en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el Estado de la Florida. Además, cuenta con un antecedente impresionante: el 16 de Julio de 2017, cuando más de 7 millones de venezolanos votaron de forma masiva alrededor del mundo para manifestarse en contra de la creación de la Asamblea Constituyente y del régimen de Nicolás Maduro, en el sur de la Florida no quedó duda. Más de 100,000 venezolanos dijeron No. Esta movilización no sólo envió un mensaje a la dictadura venezolana. Ante los ojos de los representantes de los partidos Republicano y Demócrata se corporeizó una creciente colectivo que mostró que era capaz de movilizarse políticamente.