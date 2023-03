Las eternas tragedias de los migrantes nos tocan de cerca a todos

Según se aproxima el 11 de mayo, cuando finalice el Título 42, se han ido intensificando los intentos de migrantes por arribar a la frontera en busca de asilo, a pesar de los diversos mecanismos implementados por la administración de Joe Biden de persuadirlos para evitar que la franja se sature. Se les ha pedido, por ejemplo, que soliciten una cita mediante la aplicación CBP One, que aunque a muchos les ha funcionado, a otros no; e incluso unos 1,500 migrantes habrían salido en caravana desde el Sur de México porque no han podido obtener citas mediante la aplicación.