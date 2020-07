Una nueva perspectiva sobre viajar: libertad, fe y riesgo

“Para realmente dominar un idioma, métanse en uno que otro lío, pero que este no sea tan grave como para que los encarcelen”. Cuando mi mamá estudiaba español en Marquette University, su profesor siempre alentaba a sus alumnos con este dicho. Muchos años después, como profesora de idiomas, mamá nos alentaba a mí y a mis hermanos a que nos esforzáramos por mejorar el español de la misma manera.

Mi vuelo aterrizó primero. Al cabo de un rato aterrizó un enorme avión de Lufthansa. Oleada tras oleada de turistas recogían su equipaje, y luego tomaban autobuses de enlace y taxis a hoteles cercanos. Me preguntaba: “¿Dónde SE HOSPEDARÁN todos estos alemanes? ¿Podremos encontrar una habitación en un hotel?”

Después de una hora, llegó mi hermano, sonriente y relajado. Le expliqué que había llamado a todos los hoteles que podría llamar, y que no había encontrado habitación.

Si bien habíamos improvisado, no tuvimos que pasar la noche en la playa y tampoco nos metieron en la cárcel. Hasta llegamos a usar las toallas y los servicios del exclusivo centro turístico mientras pagábamos una tarifa de estudiante en nuestro hotel de al lado. Nadie nos preguntó si pertenecíamos a este entorno de lujo. Llegábamos y el personal suponía que éramos huéspedes.

Tras mucha reflexión, llego a la conclusión de que improvisar en realidad significa tener la libertad y el lujo de correr riesgos. Optar por un viaje aventurero —como no reservar una habitación— forma parte de ser privilegiado. Al contrario, ser aventureros no es lo que prevén los inmigrantes, sino que se ven obligados a ello. Emprenden su camino en busca del sueño americano porque a menudo no les queda otra opción. Con asombrosa fe, esperan subsistir contra todo pronóstico.