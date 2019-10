Trump y Warren publican anuncios falsos en Facebook y cambian el debate sobre “noticias” que no son reales

No importa si están en formato de texto, foto y/o videos. Si fueron colgadas en posts comunes o en sofisticados anuncios promovidos con dinero de donantes. Son contenidos libres de verificación.

Facebook explica que su decisión de tratar a los políticos de forma distinta tiene que ver con la intención declarada de no interferir en el debate público y de garantizar la máxima libertad de expresión de todos los lados.

Enojado con la situación y preocupado con el alcance del mensaje negativo sobre su familia, Biden escribió una carta a Facebook pidiendo que la plataforma quitara el anuncio de Trump y que informara públicamente que no aceptaría mantener en su sistema publicidad con datos falsos.