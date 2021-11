No quiero vivir en un metaverso

Por ejemplo, a mí me toca viajar muy seguido para hacer entrevistas y reportajes. Pero si alguna vez tuviera una cita en la Casa Blanca o en el Palacio Nacional de México pudiera aparecer mi holograma o mi silueta electrónica sin necesidad de subirme a un avión. Ahora bien, si ese día no me quiero rasurar y quedarme en pijama, puedo mejorar mi avatar - mi otro yo en el mundo virtual -, quitándole unos añitos y poniéndole un traje italiano. Cuando la gente viera la entrevista al aire, no sabría si físicamente estuve en Washington o en México. Aunque parecería que así fue.