Lecciones de 35 años en la TV: sé surfista, no ancla

Me nombraron presentador de noticias a los 28 años. Y no es que fuera el mejor o el peor. En la cadena de televisión -que antes se llamaba pecaminosamente SIN (Spanish International Network)- hubo una crisis laboral que dejó casi vacía a la sala de redacción en 1986 y yo fui el único presentador hombre que quedó. Como no sabía leer bien el teleprompter -es más difícil de los que parece-, la gran Teresa Rodríguez (con quien presentaba el noticiero en un principio) apuntaba con sus perfectas uñas rojas las líneas en mi guion para que no me perdiera. Aprendí. Me dieron el puesto por unos días, que se convirtieron en meses y luego décadas. Hoy presento el Noticiero Univision con otra increíble y valiente periodista, Ilia Calderón.