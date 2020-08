Trump prepara caótico escenario electoral a su favor

Donald J. Trump teme perder la reelección. Siente “pasos en la azotea” y está enfrascado en una frenética campaña, no para ganarle limpiamente al virtual nominado presidencial demócrata, Joe Biden, sino para sembrar en los estadounidenses dudas sobre los resultados electorales del 3 de noviembre.

Su nerviosismo es entendible tras la difusión de recientes encuestas que no lo favorecen, aunado a los números negativos en la economía - que según el propio departamento de Comercio coloca la baja del PIB en 32.9% en el segundo trimestre de este año -, como consecuencia directa de la pandemia de coronavirus que, tras un descuidado manejo oficial, mantiene a Estados Unidos aún como el epicentro de la propagación a nivel mundial, con más de cuatro millones de contagiados y más de 160,000 decesos.

Por ejemplo, el sondeo de The Real Clear Politics reveló en junio que el vicepresidente Biden alcanzaba 48.3% de respaldo entre los votantes, frente a 42% de Trump. Cifras relativamente similares dio a conocer la encuesta de The New York Times y Siena College, que encontró un respaldo de 50% para Biden, ante 36% para Trump. Más revelador aún fue el descenso que el presidente tuvo, según el portal FiveThirtyEight, que también por esas fechas detectó que el actual mandatario contaba solamente con 42.9% de respaldo, frente a 45.8% de tres semanas atrás.