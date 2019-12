Que la próxima sea una era donde cada latino sepa que está empoderado y pertenece

En mis viajes por el país, desde Fresno a Orlando, yo he visto que la familia Cervera no está sola en el fortalecemiento de nuestras economías y comunidades locales por todo los Estados Unidos. De muchas formas, los miembros de la comunidad latina mantienen y personifican los valores que nos hacen estadounidenses: un espíritu emprendedor, una ética de trabajo, un compromiso con la fe y con la familia. Desde los trabajadores en huelga para salarios más justos hasta la marina que conocí en Okatie, Carolina del Sur, los latinos no solo pertenecen en nuestro país, sino que también marcan la trayectoria.