Hay calores que matan

Reconozco que el aire acondicionado me molesta mucho. No lo aguanto. Prefiero sudar en la noche y abrir las ventanas del auto que ponerlo. Su ruido es tan molesto como el de un mosquito cerca del oído y no hay nada más incómodo que llegar en pleno verano a un lugar congelado. Tiendas, cines, restaurantes…son mi infierno helado. Mis mayores peleas familiares -lo confieso- son por el aire acondicionado; cuando yo paso por un termostato lo subo o lo apago mientras el resto de la familia lo vuelve a prender y a bajar. Y en la oficina, donde ponen el aire como si fuera Alaska, me verán con suéter casi todo el día. Crecí en la ciudad de México sin aire acondicionado, donde el frío o el calor se regulan como en cualquier altiplano, poniéndose y quitándose capas de ropa.