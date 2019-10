No más muertos, por favor.

Las altísimas cifras de criminalidad ya son su responsabilidad, como lo reconoció el pasado 22 de agosto. "No quiero seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración", dijo el presidente. Pero no parece haber ningún sentido de urgencia.

No hay otros datos. Algo no está funcionando. Y México no puede darse el lujo de seguir fracasando en su lucha contra el crimen. Los muertos se acumulan. Esto no es normal. Los mexicanos no podemos acostumbrarnos a que nos maten. Respecto a la inseguridad y a la impunidad, México sigue igualito. ¿Cuántos Culiacanes más hasta que algo cambie?