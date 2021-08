Mi respuesta al presidente

Ya he asistido a tres mañaneras y aprecio la oportunidad de preguntarle directamente al presidente. Pero ese no es el mejor formato para profundizar en estos temas. Sé que el presidente ya no da entrevistas, pero aprovecho este medio para solicitarle una. No sería la primera vez. Solo dígame la hora y el lugar y ahí estaré. Ya tengo sus datos.