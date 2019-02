Más balas que jonrones: la invitación envenenada de Nicaragua a Puerto Rico para jugar béisbol en medio de la masacre

“Lo nuestro es el deporte, no la política”. Ese es el argumento principal que Juan Igor González, manager de la selección puertorriqueña y ex jugador de grandes ligas, ha usado para justificar la serie amistosa de béisbol en Managua, programada para los días 15, 16 y 17 de marzo. Es decir, once meses exactos después de que estallara la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en su historia reciente, cuyo saldo fatal son más de 325 muertos, miles de heridos, más de 60 mil refugiados, y 760 presos políticos que sufren maltratos en las cárceles.