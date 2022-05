¿Quiénes son los corruptos entre nosotros?

Todo ello nos lleva de nuevo al distanciamiento social. Cuando un desprestigiado expresidente como Ricardo Martinelli, de quien los leales de su partido dicen: "¡Claro que robó, pero logró cosas!", es el principal precandidato para la contienda presidencial de 2024, se sabe que existe una vergonzosa tolerancia social hacia la corrupción pública. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa, pero no deja de ser decepcionante, que Ricardo Martinelli y los miembros de su familia que no están en las cárceles estadounidenses, se paseen por los restaurantes y clubes de la ciudad de Panamá con relativa impunidad social. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si en todas partes a donde fuera la gente le diera la espalda en silencio, se negara a atenderlo a él o a su cohorte, le pidiera que abandonara el concierto o lo excluyera de las bodas, los funerales u otras reuniones sociales de la clase adinerada de Panamá?