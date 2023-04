A falta de reforma, urgen más medidas pro inmigrantes

Por eso Biden —y cualquier demócrata que ocupe la Casa Blanca— no debe entrar en ese juego y debe proponer y ejecutar medidas que beneficien a los inmigrantes, al país y a la economía. Y, ¿por qué no?, es también beneficioso a nivel electoral. Aunque la inmigración no sea la primera de las prioridades entre los votantes latinos, sí incide en su apoyo a los candidatos, ya sea por empatía o porque hay millones de familias de estatus migratorio mixto y, por ende, la falta de reforma migratoria toca a muchos.