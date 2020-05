Los pacientes bien informados tienen más posibilidades de sobrevivir la crisis de la pandemia

Todo el país se esta enfrentando a una crisis de proporciones no vista en generaciones. covid-19 nos ha afectado a todos, y el resultado de la devastación está aún por verse. La gran cantidad de desinformación que existe en Internet - que no solo es contraproducente sino que puede causar graves daños y hasta la muerte - está complicando más las cosas. Una encuesta reciente demostró que uno de cada tres estadounidenses está mal informado acerca del virus.

La reapertura del país dependerá de que las tasas de infección y las hospitalizaciones se puedan minimizar. Si no es así, veremos muertes innecesarias, sistemas de salud abrumados, y consecuencias económicas aún más severas de lo que hemos visto hasta ahora. Solo podremos conseguir esto con el apoyo público que tome medidas cautelares inteligentes como cubrirse la boca en público, lavarse las manos frecuentemente, y no tocarse la cara. Sin embargo, vemos que estas simples medidas que no cuestan nada y que pueden salvar vidas se están ignorando.