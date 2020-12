Empezando de cero: cómo los latinos se beneficiarían de reformas a las leyes de marihuana

Pero bajo la ley federal actual, la marihuana se trata con la misma severidad que drogas mucho más peligrosas, como la heroína. Y la mayoría de las sentencias relacionadas con marihuana no le caen con el mismo peso a todos: según un informe en el 2018 publicado en The New York Times, los latinos fueron arrestados por cargos de marihuana de bajo nivel cinco veces más que personas blancas. No tiene sentido que miles de estadounidenses sigan viendo su historial personal dañado permanentemente por algo que la mayoría de los estadounidenses no creen que debe ser calificado como un crimen.