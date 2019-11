Las familias latinas necesitan más apoyo para enfrentar el mal de Alzheimer

Investigadores han descubierto que los latinos son hasta un 50% más propensos a contraer el Alzheimer que los blancos no hispanos. Los hispanos también tienden a desarrollar la enfermedad antes que otros grupos étnicos en un promedio de cuatro años .

Además de este riesgo elevado para desarrollar demencia, los latinos en Estados Unidos enfrenten obstáculos para tratar la enfermedad. Los hispanos son el grupo étnico con el mayor porcentaje de personas que no cuentan con seguro médico. Las barreras culturales y de idioma también pueden dificultar que los latinos accedan a recursos comunitarios.

Conozco bien estas cargas. Mi abuelo cuidó de mi abuela, quien sufrió del Alzheimer. Y actualmente, mi prima está cuidando de mi tía Mary, quien está luchando contra la enfermedad. La experiencia de mi familia me ha demostrado que las personas que cuidan de un familiar con el mal de Alzheimer necesitan mucha ayuda, apoyo y fondos.

Muchos están abrumados por la responsabilidad del cuidado diario de un ser querido y batallan con sentimientos de culpa porque sienten que no tiene a dónde recurrir por ayuda. Especialmente en la comunidad hispana, la gente no siempre sabe qué recursos están disponibles para apoyarse – y no siempre se sienten empoderados para pedirlos.