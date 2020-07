La suma de los muertos

Es un terrible y doloroso fracaso. No hay manera de presentar a los más de 41,000 muertos por la pandemia y a los 55,000 muertos por la violencia como un éxito de las estrategias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los muertos por la violencia y el coronavirus en México no se pueden ocultar. Eran parte de nosotros y dejan un enorme vacío. Hay muchas excusas y explicaciones de por qué están muriendo tantos mexicanos en tan poco tiempo. El gobierno de López Obrador suele echarle la culpa a viejos enemigos. Pero la realidad es que muchas de esas muertes pudieron evitarse.

No importa cuántas vueltas se le dé, las muertes por la pandemia son una tragedia nacional. AMLO asegura que no es justo comparar el número de muertos en México con países que tienen menos habitantes. Así que me di a la tarea de comparar a México con naciones de población similar (y para eso usé los datos de la organización independiente Worldodometer).