La justa indignación de los vacunados

No está de más que los vacunados se indignen un poco y lo manifiesten, aunque con la debida moderación. Bastante violencia sufre ya el país por parte de los energúmenos que vociferan, ocupan a la fuerza sedes de gobiernos estatales y municipales y arman bronca en aviones y tiendas porque no quieren usar mascarillas y les importa un bledo si estornudan o tosen en las caras ajenas. La pregunta clave es qué pueden hacer, razonablemente, los ciudadanos que se han guiado por las nuevas reglas sanitarias para canalizar su justa indignación a favor del esfuerzo para vacunar a casi cien millones de compatriotas, muchos de los cuales no se inoculan porque no les sale de la entretela, citan desinformación o alardean de una postura “política” que desdeña la ciencia médica.