Un verano cruel

Los días de temperaturas extremas solían ser pocos. Pero ahora se están dando en rachas de semanas o más. Un caliente ejemplo: la ciudad de Phoenix, Arizona, reportó 31 días seguidos de temperaturas que alcanzaron al menos los 43° C (110° F.), rompiendo la antigua marca de 1974 de 18 días con ese calor. El titular del diario The New York Times fue preciso: El mes en que Phoenix estuvo en el infierno.