Cambiar Ciudad
Opinión

El otro candidato

"Un país seguro para los jóvenes. Eso es parte del México nuevo que se imagina el otro candidato, ese que pocos conocen, Jorge Álvarez Máynez".

Jorge Ramos Periodista Bio Pic_NEW
Por:
Jorge Ramos.
"Lo que iba a ser una histórica contienda presidencial entre dos mujeres, podría convertirse una lucha de tres".
"Lo que iba a ser una histórica contienda presidencial entre dos mujeres, podría convertirse una lucha de tres".
Imagen Reuters

Su nombre no aparece en las encuestas y la mayoría de los mexicanos no sabe quién es.

PUBLICIDAD

Pero Jorge Álvarez Máynez quiere ser el próximo presidente de México. Él es el precandidato del Movimiento Ciudadano. Y cree que le puede ganar a las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Su anuncio fue poco común y hasta improvisado. En una comida con cervezas y micheladas, el joven gobernador de Nuevo Leon, Samuel García -quien vio rápidamente truncadas sus aspiraciones presidenciales- destapó a uno de sus principales colaboradores. No hubo ninguna consulta pública. “Quiero decirles que aquí entrego la estafeta a mi compadre”, anunció el gobernador García, “que era coordinador de mi campaña, Jorge Álvarez Máynez. Ahora él va a ser la imagen, la cara, el precandidato y próximo presidente de la República de México”.

Y tras un rápido brindis con cervezas, Alvarez aceptó el reto: “Para mí va a ser un gran honor tener esta estafeta y que millones de jóvenes sepan que no pudieron con nosotros, que no se salieron con la suya. Los tenemos más puestos que nunca”.

¿Fue dedazo? Le pregunté vía satélite a Álvarez sobre el destape de su candidatura. “No”, me contestó. “De ninguna manera. Se siguieron los cauces institucionales”. Sin embargo, le dije, “los seguidores de Movimiento Ciudadano no votaron por usted”. A lo que me contestó: “Es que se va a hacer apenas en una asamblea electoral nacional”.

Más sobre Opinión

Mi último noticiero
Jorge Ramos

“Al decir esta noche mis últimas palabras en el noticiero, me quedé pensando en todo lo que me queda por delante. Después de todo, los periodistas nunca se retiran. Estamos condenados toda la vida a perseguir noticias, a perseguir lo nuevo”. <br/>

Mi último noticiero

Opinión
8 mins
Inventando otro Macondo
Jorge Ramos

“El reto de la serie era, en el mejor de los casos, complementar al libro y dar una visión, entre millones, de cómo era la vida en Macondo. Y lo logra. Agradezco las narraciones tomadas íntegramente del libro y las magníficas actuaciones marcadas por las páginas más que por las improvisaciones”.

Inventando otro Macondo

Opinión
4 mins
Cómo vencer a Trump
Jorge Ramos

<b>“</b>En la cabeza de Trump todo conspira para demostrar su poder. Ganó la elección y el voto popular, se desvanecen los juicios en su contra, y legalmente se siente protegido para hacer lo que se le pegue la gana. Se siente en el tope. Es en este contexto que Trump amenazó con la imposición de aranceles contra México, Canadá y China”.

Cómo vencer a Trump

Opinión
5 mins
En México nadie sabe cómo
Jorge Ramos

<i>“Duele pero hay que decirlo: en México nadie sabe cómo detener la violencia. Si lo supieran, ya lo hubieran intentado. Lo que hemos visto desde la época de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra los narcos, son distintos experimentos -todos fallidos- para enfrentar la violencia”.</i>

En México nadie sabe cómo

Opinión
4 mins
La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas
Jorge Ramos

<i>“Causarán un daño irreparable a miles de familias y a la economía estadounidense. No se trata de expulsar a los indocumentados sino de integrarlos a este país. Sería mucho más barato y efectivo. Pero Trump y sus asesores solo se oyen a sí mismos”.</i>

La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas

Opinión
4 mins
Trump: una amenaza para México
Jorge Ramos

“Hay mucho que negociar antes que Trump tome posesión el 20 de enero. Pero el peligro de deportaciones masivas, aranceles y hasta de operaciones militares en su territorio ha puesto en alerta a la nueva presidenta de México. Sheinbaum y Trump ya hablaron y se dijeron esas cosas huecas que se dicen los presidentes por teléfono”.

Trump: una amenaza para México

Opinión
4 mins
Y si los latinos deciden la elección…
Jorge Ramos

“La realidad es que cada vez hay más votantes latinos. Este año hay 36.2 millones de hispanos elegibles para votar, casi cuatro millones más que en 2020, según el centro Pew. Y aunque no todos van a salir a votar, los que lo hagan serán suficientes para definir quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos”.

Y si los latinos deciden la elección…

Opinión
4 mins
El enemigo perfecto
Jorge Ramos

“Gane quien gane la elección en Estados Unidos, las cosas van a empeorar para los recién llegados. Los inmigrantes son el enemigo perfecto en esta campaña electoral. Son muy vulnerables, lo dejaron todo en su país de origen y no se pueden defender de los ataques injustificados de los políticos que solo quieren ganar votos”.

El enemigo perfecto

Opinión
5 mins
El mundo imaginario de Donald Trump
Jorge Ramos

&quot;En este caso, nos toca apuntar y corregir todas las mentiras que Trump ha dicho -y que sigue diciendo- sobre los inmigrantes, sobre la insurrección del 6 de enero del 2021 y sobre todos los esfuerzos ilegítimos por negar los resultados de las elecciones del 2020. Las democracias mueren, primero, desde dentro&quot;.

El mundo imaginario de Donald Trump

Opinión
5 mins
Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona
Rubén Gallego

&quot;A los 14 años, vi a mi familia y a mi comunidad y me dije: hay un futuro mejor para nosotros; podemos progresar y las cosas pueden mejorar. Todo lo que hago y lo que soy tiene sus raíces en mi comunidad latina, y me llena de humildad poder llegar a representar a nuestra comunidad en el Senado. Es un deber que asumiré con orgullo y mucho honor.&quot; Read this content in <a href="https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000147-f3a5-d4ea-a95f-fbb7f52b0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;link&quot;:{&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;url&quot;:&quot;https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bf0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;linkText&quot;:&quot;english&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">english</a>.

Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona

Opinión
5 mins

En un país como México, con una democracia tan joven y frágil, es importante saber cómo se escogen los candidatos a la presidencia. Y quién los escoge.

¿Por qué quiere ser presidente?

“Pienso que (México) es un país que está roto”, me dijo, “que atraviesa su peor momento de su historia contemporánea en términos de seguridad, de violencia, de impunidad. Y que eso se recrudece con el grave problema estructural de la desigualdad...y me parece que es el momento de lanzar a México al futuro, a un México nuevo”.

PUBLICIDAD

¿Por qué no aliarse con alguna de las dos candidatas presidenciales y ayudar a que, por primera vez en la historia, México elija a una mujer? “Porque representan cosas exactamente contrarias a lo que nosotros creemos”, me dijo Álvarez. “México tiene una opción fresca, que representa Movimiento Ciudadano y que, por supuesto, yo no creo que representen el PRI y el PAN”.

Con la nueva visibilidad vienen las críticas. En su biografía oficial se indica que Álvarez fue diputado local en Zacatecas pero no hay ninguna referencia al PRI. Sin embargo, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, ha dicho lo siguiente sobre Álvarez: “Imagínense ustedes la vergüenza para él. Criticar al PRI y era diputado del PRI. No tiene consistencia ideológica, no tiene esa capacidad para defender principios y valores”.

Alvarez, de 38 años, apuesta por el voto de los jóvenes y por un cambio generacional en el liderazgo de México. Estudió relaciones internacionales en el ITESO y tiene dos maestrías, una en administración pública y otra en derecho constitucional. Fundó La Jornada Aguascalientes y es director general de Tercera Vía, un medio digital. Y se nota. Entiende cómo funcionan los medios y pasó los últimos días de la precampaña dando decenas de entrevistas, incluyendo esta. Si no lo conocían, ya lo conocerán. En los debates.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó tres debates entre candidatos presidenciales -7 y 8 de abril y 19 de mayo- y Alvarez piensa estar ahí. Pero quiere más. “De hecho”, me comentó, “estoy planteando que hagamos un debate semanal, para poder tener una confrontación de ideas, de propuestas, justamente para nivelar el piso de la contienda”. El problema con esa idea es que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez no tienen ningún interés en “nivelar el piso” y ceder un porcentaje de sus votos a un candidato que no aparece todavía en las encuestas.

Lo que iba a ser una histórica contienda presidencial entre dos mujeres, podría convertirse una lucha de tres. Si lo dejan.
México es un país de jóvenes y de mucha violencia. En la nación hay más de 37 millones de personas de 12 a 29 años de edad, eso es un 30% de la población, según datos del último censo. Y el principal reto de la próxima presidenta o presidente es proteger su vida, que no los maten. En este sexenio más de 160,000 mexicanos han sido asesinados. Y los jóvenes en México no pueden tener un futuro productivo a menos que se controle la criminalidad en el país.

Un país seguro para los jóvenes. Eso es parte del México nuevo que se imagina el otro candidato, ese que pocos conocen, Jorge Álvarez Máynez.

Posdata. Esta es parte de una serie de entrevistas con aspirantes presidenciales. Además de Álvarez, ya he conversado con Xóchitl Gálvez y espero hacerlo pronto con Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.


Relacionados:
OpiniónPolíticaMéxicoEleccionesDemocraciaEconomíaSeguridadViolenciaFrontera EEUU MéxicoMigrantesPartidos PolíticosPartido Revolucionario Institucional

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD