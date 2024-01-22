El otro candidato

Su nombre no aparece en las encuestas y la mayoría de los mexicanos no sabe quién es.

Pero Jorge Álvarez Máynez quiere ser el próximo presidente de México. Él es el precandidato del Movimiento Ciudadano. Y cree que le puede ganar a las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Su anuncio fue poco común y hasta improvisado. En una comida con cervezas y micheladas, el joven gobernador de Nuevo Leon, Samuel García -quien vio rápidamente truncadas sus aspiraciones presidenciales- destapó a uno de sus principales colaboradores. No hubo ninguna consulta pública. “Quiero decirles que aquí entrego la estafeta a mi compadre”, anunció el gobernador García, “que era coordinador de mi campaña, Jorge Álvarez Máynez. Ahora él va a ser la imagen, la cara, el precandidato y próximo presidente de la República de México”.

Y tras un rápido brindis con cervezas, Alvarez aceptó el reto: “Para mí va a ser un gran honor tener esta estafeta y que millones de jóvenes sepan que no pudieron con nosotros, que no se salieron con la suya. Los tenemos más puestos que nunca”.

¿Fue dedazo? Le pregunté vía satélite a Álvarez sobre el destape de su candidatura. “No”, me contestó. “De ninguna manera. Se siguieron los cauces institucionales”. Sin embargo, le dije, “los seguidores de Movimiento Ciudadano no votaron por usted”. A lo que me contestó: “Es que se va a hacer apenas en una asamblea electoral nacional”.

En un país como México, con una democracia tan joven y frágil, es importante saber cómo se escogen los candidatos a la presidencia. Y quién los escoge.

¿Por qué quiere ser presidente?

“Pienso que (México) es un país que está roto”, me dijo, “que atraviesa su peor momento de su historia contemporánea en términos de seguridad, de violencia, de impunidad. Y que eso se recrudece con el grave problema estructural de la desigualdad...y me parece que es el momento de lanzar a México al futuro, a un México nuevo”.

¿Por qué no aliarse con alguna de las dos candidatas presidenciales y ayudar a que, por primera vez en la historia, México elija a una mujer? “Porque representan cosas exactamente contrarias a lo que nosotros creemos”, me dijo Álvarez. “México tiene una opción fresca, que representa Movimiento Ciudadano y que, por supuesto, yo no creo que representen el PRI y el PAN”.

Con la nueva visibilidad vienen las críticas. En su biografía oficial se indica que Álvarez fue diputado local en Zacatecas pero no hay ninguna referencia al PRI. Sin embargo, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, ha dicho lo siguiente sobre Álvarez: “Imagínense ustedes la vergüenza para él. Criticar al PRI y era diputado del PRI. No tiene consistencia ideológica, no tiene esa capacidad para defender principios y valores”.

Alvarez, de 38 años, apuesta por el voto de los jóvenes y por un cambio generacional en el liderazgo de México. Estudió relaciones internacionales en el ITESO y tiene dos maestrías, una en administración pública y otra en derecho constitucional. Fundó La Jornada Aguascalientes y es director general de Tercera Vía, un medio digital. Y se nota. Entiende cómo funcionan los medios y pasó los últimos días de la precampaña dando decenas de entrevistas, incluyendo esta. Si no lo conocían, ya lo conocerán. En los debates.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó tres debates entre candidatos presidenciales -7 y 8 de abril y 19 de mayo- y Alvarez piensa estar ahí. Pero quiere más. “De hecho”, me comentó, “estoy planteando que hagamos un debate semanal, para poder tener una confrontación de ideas, de propuestas, justamente para nivelar el piso de la contienda”. El problema con esa idea es que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez no tienen ningún interés en “nivelar el piso” y ceder un porcentaje de sus votos a un candidato que no aparece todavía en las encuestas.

Lo que iba a ser una histórica contienda presidencial entre dos mujeres, podría convertirse una lucha de tres. Si lo dejan.

México es un país de jóvenes y de mucha violencia. En la nación hay más de 37 millones de personas de 12 a 29 años de edad, eso es un 30% de la población, según datos del último censo. Y el principal reto de la próxima presidenta o presidente es proteger su vida, que no los maten. En este sexenio más de 160,000 mexicanos han sido asesinados. Y los jóvenes en México no pueden tener un futuro productivo a menos que se controle la criminalidad en el país.

Un país seguro para los jóvenes. Eso es parte del México nuevo que se imagina el otro candidato, ese que pocos conocen, Jorge Álvarez Máynez.

Posdata. Esta es parte de una serie de entrevistas con aspirantes presidenciales. Además de Álvarez, ya he conversado con Xóchitl Gálvez y espero hacerlo pronto con Claudia Sheinbaum.

