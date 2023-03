El ladrón de Nicaragua

Le pregunté a Lesther sobre la pérdida de su pasaporte y de su nacionalidad nicaragüense. “Según Daniel Ortega no tengo país,” me dijo. “Pero quiero asegurarle a él mismo que yo soy y seguiré siendo nicaragüense, le duela al que le duela…Yo nací ahí. Mis padres nacieron ahí. El me puede arrebatar la partida de nacimiento, me puede arrebatar el pasaporte. Pero al final de cuentas, mi ombligo no lo va a poder arrebatar".